Менделеевская олимпиада по химии собрала школьников из почти 40 стран

Школьники из России и почти 40 стран собрались в Москве, чтобы принять участие в Менделеевской олимпиаде по химии. В этом году она проходит в юбилейный 60-й раз.

Сегодня в МГУ имени Ломоносова состоялась церемония открытия. Телеграмму участникам направил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что олимпиада станет для них праздником знаний и послужит популяризации химической науки.

Это интеллектуальное состязание - одно из самых престижных в мире. Его международный статус признан ЮНЕСКО. Задания посвящены последним научным открытиям, Нобелевским премиям и важным памятным датам.

"Олимпиада состоит, соревновательная часть, из трех туров, два тура теоретических, и один тур экспериментальный. Он, наверное, самый зрелищный. В этом году будут очень интересные цветные реакции. Большего сказать не могу. Мы искренне верим, что участники получат удовольствие, решая задачи. И наша главная цель, чтобы, покидая олимпиаду, ребята сказали: мы еще больше утвердились в желании стать химиками", - отметил руководитель сборной России по химии, директор Университетской гимназии МГУ Александр Гладилин.