Собянин и Белозеров открыли новый городской вокзал "Москва-Сити" МЦД-1

Сегодня мэр столицы Сергей Собянин открыл на МЦД-1 новый городской вокзал "Москва-Сити". Он расположился на месте бывшей платформы "Тестовская". Так завершилось формирование крупного транспортного узла. Теперь пассажиры могут делать пересадки сразу между двумя Диаметрами, а также МЦК, метро и наземным транспортом, причем буквально за 5 минут.

Новая точка на карте столицы - городской вокзал "Москва-Сити". Это часть большого транспортного узла - здесь объединяются сразу два диаметра - МЦД-1 и МЦД-4, МЦК и метро. Пересадка теперь займёт считанные минуты.

"Москва-Сити - это крупнейший деловой центр, но теперь еще и крупнейший транспортный хаб, чтобы обеспечить его развитие, комфортные перевозки, мы создали дополнительные транспортные системы - дороги, развязки, построены станции МЦК, МЦД, новые станции метрополитена, важно было всю эту инфраструктуру объединить в одно целое, чтобы было комфортно пересаживаться с одного вида на другой", - отметил Собянин.

"Мы открываем эту станцию по новому стандарту, согласованному с Москвой, это специальные указатели, пять лифтов, 10 эскалаторов, это "сухие ноги", и для москвичей важный этап - сокращение времени передвижения, этот хаб даст возможность сократить с 15 минут пересадки до 5", - рассказал Олег Белозёров, генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД".

Вокзал возвели на месте устаревшей железнодорожной станции Тестовская, которая с 2010 года была практически не востребована. Реконструкцию вели с 2023 года - в круглосуточном режиме. Главная сложность для строителей - работа в условиях плотной городской застройки.

"Так как у нас с одной стороны находится ТТК, там подъезд очень трудный у нас был, и средняя платформа построена между железнодорожными путями, в связи с этим у нас проводились работы в ночные окна ежедневно по 2-4 часа, ночью мы подвозили материал, чтобы обеспечить дневную работу", - отметил Максим Струков, руководитель проекта компании-подрядчика.

Новые городские вокзалы, в том числе Москва-Сити, становятся частью единой столичной транспортной системы. Чтобы поездки по городу стали быстрее и комфортнее.

Сегодня в активно развивающихся районах вокруг Москвы-Сити - более полумиллиона жителей. Развитие транспортного каркаса - мощный драйвер для строительства новых жилых и бизнес-кварталов. Уже сейчас вокзал принимает около 6 тысяч пассажиров в сутки. Ожидается, что в ближайшие годы пассажиропоток вокзала вырастет более чем в 2,5 раза.

Две современные платформы с навесами, комфортные зоны ожидания. Также от вокзала построили подземный пешеходный переход через Третье транспортное кольцо. Этим летом откроют второй вестибюль и еще одну платформу. Сейчас это вокзал Первого московского диаметра, но в перспективе здесь смогут останавливаться и поезда дальнего следования, включая международные маршруты. Например, "Москва-Минск".