Собянин поздравил коллектив Филатовской больницы с ее 45-летием

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин поздравил коллектив городской больницы имени Филатова с юбилеем. Это одно из ведущих медицинских учреждений столицы, где ежегодно получают качественную помощь около 200 тысяч пациентов. Последние годы клиника активно развивается. Именно здесь был открыт один флагманских центров по оказанию экстренной помощи.

Она открыла свои двери 45 лет назад, а сегодня известна каждому жителю столицы. В городскую клиническую больницу №15 имени Филатова ежегодно обращаются сотни тысяч пациентов, и каждого ждёт профессиональная помощь.

"Сейчас больница совершенно другая, вообще другая. Это красивая, комфортная в первую очередь для пациентов, это авторитетная, наверное, это знаменитая больница. Я бы так сказал не постесняюсь, потому что весь коллектив - это порядка больше 3,5 тысяч человек - работают именно на пациента, именно на больницу", - отметил Валерий Вечорко, главный врач ГКБ №15 имени О.М. Филатова.

Лечение начинается буквально с первой минуты поступления в больницу. Триаж распределяет по степени тяжести. Зелёная зона – для тех, кому нужна плановая помощь. Жёлтая – для пациентов средней тяжести. Красная – для самых экстренных случаев, когда счёт идёт на минуты. Такая система позволяет помогать людям без очередей и задержек. Особая гордость больницы - скоропомощной стационарный комплекс.

"Таких по Москве 6, он предназначен для оказания экстренной хирургической помощи. То, на что раньше уходили часы, дни, недели - на обследование, на получение правильного диагноза, на проведение какой-то операции, здесь всё это происходит либо в течение часа, если это инфаркт или инсульт, либо в течение суток для какой-то другой экстренной патологии", - сообщил Виктор Быков, заведующий ОРИТ №2 ГКБ №15 имени О.М. Филатова.

Современное оборудование, иной подход в оказании медицинской помощи и просторные операционные. То, что раньше казалось фантастикой, теперь - реальность. Но за скоростью и цифрами - люди. Их ежедневный труд и самоотдача - не просто работа, а образ жизни. Здесь умеют лечить, поддерживать и просто быть рядом. Именно этому учил выдающийся хирург Олег Михайлович Филатов, чьё имя носит это медицинское учреждение.

"Девиз больницы: ваше здоровье - наш многодневный труд. Это не просто слова. Это много, много дел, это много людей, это много, много сил. Ну и собственно действительно, во главе всего стоит человеческое здоровье", - отметила Елизавета Захарова, заместитель главного врача ГКБ №15 имени О.М. Филатова.

Вся работа выстраивается по принципу – "врач к пациенту". Чтобы не тревожить больного транспортировкой по разным отделениям, специалисты сразу в одном месте могут провести все необходимые манипуляции. А полученные данные хранятся в единой электронной базе.

"Мы работаем здесь какое-то время, потом другие будут работать, потом третьи будут работать. Важно вот всё вкладывать в 15 больницу, чтобы еще через 45 лет, кто будет здесь работать, они гордились нами, что мы старались что-то сделать хорошее, доброе для истории этой больницы", - рассказал Валерий Вечорко.

Врачи говорят- почти полвека существования для 15-й городской клинической больницы имени Филатова - это только время рассвета. И, судя по тому, с каким ежедневным профессионализмом и самоотдачей работают ее сотрудники, впереди еще не один крупный юбилей.