Москва готовится к летнему сезону

Столица готовится к летнему сезону. С начала апреля по всему городу идут работы по благоустройству. После зимы нужно восстановить немало объектов.

Коммунальные службы приводят в порядок дворовые территории - убирают газоны, подрезают кустарники. Готовят и детские площадки. Нужно проверить механизмы и промыть резиновое покрытие. В морозы пострадали и фасады жилых домов. Их восстановить сложнее. Иногда для этого даже привлекают альпинистов.

"Активно ведётся работа по приведению домов в порядок. Это в первую очередь ремонт отмостков. Это их покраска и, если нужно, ремонт с использованием каких-то смесей. Это ремонт входных групп, уборка козырьков, которые за зиму могли повредиться, и какие-то протечки возникли. На многих домах ремонтируются крыши", - рассказал Игорь Алексеев, глава управы района Раменки города Москвы.