На ВДНХ продолжается масштабная реставрация павильона "Оптика"

На ВДНХ в ходе масштабной реставрации павильона "Оптика" восстанавливают полотно "Сборка турбины" - настолько огромное, что художникам пришлось осваивать конструкторские навыки. Но это не единственная сложность, с которой столкнулись специалисты. Ведь само здание, построенное почти век назад, серьёзно ещё не ремонтировалось. Чем оно уникально?

Величественные колонны с растительным орнаментом, лепной декор с акантовыми листьями и потолочные розетки украшают павильон №64, реставрация которого началась несколько недель назад. Это здание давно нуждалось в ремонте.

"Состояние, к сожалению, особенно у стен, которые оказались каркасно-щитовыми, неудовлетворительное. Необходимо усиление и грунтов, и самих фундаментов, устройства ленточного фундамента", - рассказала Елена Максимова, главный архитектор-реставратор ВДНХ.

Специалисты бережно обновят окна, вернут к жизни лепнину и фасад, на котором вновь засияют символы эпохи - 24 скульптуры советских тружеников. Они украшали здание с 54-го года, но в середине 80-х были демонтированы. Оригиналы не уцелели, поэтому их предстоит воссоздать с нуля по сохранившимся чертежам и фотографиям. А вот этот горельеф "Праздничный Ленинград" удивил своим прекрасным состоянием. Его обнаружили, когда при оценке помещений перед реставрацией демонтировали фальшстену.

"Сохранился он в хорошем состоянии, даже те детали, которые были отколоты в процессе его зашивки в фанеры. Горельеф будет реставрироваться по месту без демонтажа и вывоза в реставрационные мастерские, потому что этот процесс ему только больше навредит", - отметила Елена Максимова.

Здание возвели в 1937 году для экспозиции "Ленинград и Северо-Запад РСФСР". Потом его несколько раз перестраивали, добавляли архитектурные элементы и залы, а тематика выставок постоянно менялась. Название "Оптика" павильон получил в 82 году. Сегодня это объект культурного наследия.

"Он на самом деле представляет, конечно же, большую архитектурно-историческую ценность. Он отличался от других. У нас не так много осталось памятников архитектуры малой формы того периода", - рассказала Мария Василёнок, гид по Москве, культуролог.

Поэтому реставраторы относятся с большим вниманием к каждой детали. Художник-реставратор Анна сейчас в мастерской занимается восстановлением картины. Признается, что сложнее работы пока не встречалось.

"Мы выполняем восстановление прорывов и утрат холста, после чего мы будем наносить профилактическую заклейку, удалять загрязнения, удалять потемневшую лаковую плёнку. Процессы реставрационные с этим холстом они стандартные, обычные, но они усложняются размерами", - рассказала она.

Чтобы найти выход из ситуации, реставраторам пришлось применить конструкторские навыки. Размер полотна составляет 4 на 9 метров. Дотянуться до каждого его участка невозможно, поэтому был придуман специальный поддон на колёсах, который ставится прямо на стол. С помощью него специалисты смогут находится над картиной.

Если работы в мастерских уже начались, то внутри самого здания пока только идет подготовка к ним. Планируют, что завершиться реставрация должна в середине будущего года. А вот какая экспозиция разместится в обновленных помещениях, пока не решено.