В Аптекарском огороде расцвела сакура

Время ханами! В Аптекарском огороде из-за непривычно тёплой весны уже расцвела сакура. Обычно праздник цветов в столичном регионе начинается в мае.

Эти мелкие розовые бутоны только кажутся простыми, форма каждого лепестка с немного волнистым краем идеальна. Чтобы разглядеть ускользающую красоту, нужно время.

Собственно, для этого японцы и придумали ханами. Тем более, что сакура с точки зрения ботаники - просто красивое название целой группы растений, которые первыми расцветают после суровой зимы. Сейчас очередь вишни - саржента, одной из самых роскошных в московском регионе.

"Чуть позже расцветут сортовые сакуры с махровыми цветами. Кроме сакур, сейчас время цветения первоцветов, и в Ботаническом саду МГУ ещё можно увидеть цветение магнолий - самые ранние виды магнолий цветут одновременно с сакурами, на них можно полюбоваться прямо сейчас", - рассказал Антон Дубенюк, главный садовник Ботанического сада МГУ.