Россия нанесла масштабный удар по Украине: он длился сутки

Российские Вооруженные силы в течение нанесли массированный удар по объектам украинского ОПК. Он был совершен с применением высокоточного оружия и БПЛА.

Удар стал ответом на атаки Украины по гражданским объектам на территории России, сообщили в Минобороны. Кроме того, на пораженных объектах производились крылатые ракеты, а также беспилотники большой и средней дальности.

"Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", - говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны также сообщили, что российские войска поразили за сутки места стоянки бронетехники и испытаний наземных робототехнических комплексов ВСУ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВС России за сутки нанесли удар 700 дронами и 19 баллистическими, а также крылатыми ракетами. По его словам, большинство снарядов якобы были сбиты.