"Самый затравленный человек в мире": Меган Маркл сообщила, что десять лет терпела издевательства

Принц Гарри и Меган Маркл продолжают путешествие по Австралии. На третий день они выступили на саммите InterEdge в Мельбурн-Парке, где стоимость участия составляла тысячу долларов.

Гарри сказал, что в своей жизни он чувствовал себя "потерянным, преданным или совершенно беспомощным". Кроме того, он заявил, что "много лет прятал голову в песок", пока не отказался от королевских обязанностей и не переехал в США с Меган. По его словам, этого хотела бы и его мать принцесса Диана.

Меган Маркл тоже не стала молчать. Она пожаловалась, что годами терпела травлю в Сети. "На протяжении десяти лет меня ежедневно травили, я терпела нападки. Я была самым затравленным человеком во всем мире", - заявила малоизвестная американская актриса.

При этом она сделала вывод, что у технологических компаний "нет стимула пресекать" травлю и домогательства в Интернете, передает Daily Mail.

Отметим, что Гарри и Меган уже давно выступают за повышение осведомленности о вреде социальных сетей. Так, принц поддержал запрет на использование социальных сетей для лиц младше 16 лет в Австралии, назвав эту политику "великолепной".

Интересно, что в Сети признание Маркл вызвало неоднозначную реакцию. Многие интернет-пользователи открыто посмеялись над ней. По их мнению, никто бы Меган не травил, если бы она сама не вызывала такую ненависть своим "лицемерием".

