Хирургическое лечение ожирения включили в полис ОМС

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о новом виде медицинской помощи, которую можно получить бесплатно в рамках ОМС.

Теперь россияне, страдающие от лишнего веса, могут получить хирургическую помощь в рамках государственной программы.

"В программе государственных гарантий появилась хирургическая помощь для этой категории пациентов", - сказал министр на IV съезде Профсоюза работников здравоохранения.

Усиления мер борьбы с ожирением - это сейчас одна из актуальных проблем здравоохранения. В прошлом году такой диагноз был поставлен около 36 миллионам россиян: среди мужчин — 20,6%; среди женщин — 27,4%.