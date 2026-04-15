"Нужна помощь близких и специалистов": знающий человек высказался о разводе Джигана и Самойловой

1 апреля Савеловский суд Москвы официально оформил развод одной из самых известных пар отечественного шоу-бизнеса: рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой.

Они были вместе более 15 лет, в последнее время Оксана регулярно жаловалась на Джигана и грозилась разводом. Однако от раза к разу рэпер вымаливал у модели прощение. Поэтому когда осенью прошлого года снова появилась информация о том, что Самойлова хочет развестись, ей почти никто не поверил. Многие считали, что это пиар. Ведь посещая судебные заседания, Оксана брала с собой съемочную группу. Дело в том, что пара снимала реалити-шоу, посвященное своей семье.

В настоящее время Оксана Самойлова находится в Южной Америке, куда отправилась одна. В своих соцсетях она призналась, что пока не знает, как жить для себя.

Сваха Роза Сябитова негативно высказалась про развод Самойловой и Джигана. "Это мое личное мнение, они могут обижаться или нет, но это какое-то непотребное шоу. Это ужасно. Развод — это, по сути, маленькая смерть. Тут нужна такая помощь и близких, и специалистов. А то, во что эти двое превращают эту ситуацию, — это какой-то кошмар. Не верю ни на секунду, что у них такая трагедия в семье", - заявила звезда шоу "Давай поженимся".

Она, будучи знающим и разбирающимся в матримониальных вопросах человеком, уверена, что люди, по-настоящему проживающие развод, ведут себя по-другому, передает The Voice. "Мне обидно: когда в семье действительно происходит трагедия, хорошие и интеллигентные люди не выкладывают это в Интернет, они переживают это внутри себя. Это по-настоящему. А тут говорят, что развелись, потом выскакивают фотографии, где они милуются... Перестаньте уже считать нас идиотами! Если мы не реагируем на это, это не значит, что у нас нет совести. Просто на это тошно смотреть, вот и не реагируем", - отрезала Сябитова.

