В Кремле посмотрели 18-минутное обращение Виктории Бони: темы не оставлены без внимания

В Кремле ознакомились с обращением звезды "Дома-2" и блогера Виктории Бони, в котором она неожиданно раскритиковала российские власти. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ведущая и модель затронула многие резонансные темы.

"Оно обратило на себя внимание аудитории в социальных сетях, это действительно так. Там затрагиваются многие темы, по отдельным ведётся работа. То, что с большим интересом инициатор этого обращения отметила эти вопросы, это резонансные темы", - сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что по многим вопросам ведется большая работа, в которой задействовано большое количество людей.

"Это всё не оставлено без внимания", — отметил он.

Несколько дней назад Виктория Боня записала 18-минутное обращение к Владимиру Путину "от лица народа", в котором она осудила ограничения интернета, бездействие чиновников после паводка в Дагестане и забой скота в Новосибирской области. Еще одной темой стало новое мазутное пятно в Анапе, рост цен, проблемы малого бизнеса и высказывания отдельных политиков. По словам Бони, люди боятся президента, а так быть не должно.