Глава Карачаево-Черкессии доложил Путину о развитии республики

Социально-экономическое развитие и реализацию нацпроектов в Карачаево-Черкессии обсудили сегодня Владимир Путин и глава республики Рашид Термезов на рабочей встрече в Кремле.

Руководитель региона доложил президенту о мерах по повышению рождаемости. Предусмотрены дополнительные выплаты на третьего ребенка и программы по улучшению жилищных условий для многодетных семей.

Особое внимание - участникам СВО и их близким. В республике действуют 54 вида поддержки. Они касаются всех ключевых сфер жизни - от медицинского сопровождения до обучения и трудоустройства.