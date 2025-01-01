Полина Диброва назвала причину развода: Роман Товстик не виноват

Полина Диброва рассталась с мужем после 16 лет брака. Развод супруги оформили в конце сентября 2025 года. Теперь их связывают только трое детей, которых телеведущий обещал обеспечить всем необходимым. Красавица Полина ушла от шоумена к другу семьи Роману Товстику.

В новом интервью Полина Диброва дала понять, что вовсе не бизнесмен стал причиной развода. Четвертая жена популярного ведущего объяснила, что проблемы копились годами, потому что они не проговаривали их.

"В моменте все было в порядке. Я просто человек, в принципе не конфликтный, очень приспосабливающийся, поэтому я не воспринимала это как трудности, я воспринимала это как данность — ну, вот так жизнь складывается. Поэтому я даже сейчас не могу что-то выделить... Единственное – возраст. То есть нужно с уважением всегда относиться, поэтому я достаточно часто молчала. Может быть, это, если так размышлять, впоследствии привело к тому, к чему привело", - заключила Диброва, которая на 30 лет моложе экс-супруга.

Полина сделала вывод, что нельзя молчать в отношениях, передает "КП". При этом Диброва подчеркнула, что с Товстиком такую ошибку больше не совершает.

