Режиссер Житинкин поддержал увольнение "старой" Волковой

На днях звезда сериала "Воронины" Екатерина Волкова объявила, что ее уволили из Московского Театра комедии, где она служила десять лет, по статье "Старая". "Слово прозвучало как приговор. Сюзанне в "Фигаро" - 18, Элизе в "Пигмалионе" около того. А мне — 44", - сообщила актриса.

Разразился скандал. Многие коллеги и друзья встали на сторону Екатерины. Однако другие не нашли ничего удивительного в этой ситуации. Например, режиссер Андрей Житинкин с понимаем отнесся к тому, что случилось с Екатериной Волковой.

"В том, что героиню поменяли из-за возраста, нет ничего странного или страшного. Это говорит о том, что в театре как раз думают о репертуарной политике, о кадровой политике. Ведь как бы Екатерина ни выглядела молодо и какой бы хорошей актрисой ни была (а мы ведем речь об очень хорошей актрисе), но она просто не подходит по возрасту для тех ролей, которые играла. Все-таки 18 лет - это 18 лет. Это и другая пластика, и другая энергетика", - обнаружил неожиданные плюсы в сложившейся ситуации режиссер.

Он отметил, что это "нормальная ротация", и подчеркнул, что "актерская профессия — это всегда зона риска", потому что востребованность может внезапно исчезнуть, а популярность - "потускнеть". Житинкин заявил, что всегда нужны "новые лица", к тому же "более молодые". Это касается и театра и сериалов, передает "Мир новостей".

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>