Словакия решила блокировать 20-й пакет санкций против России

Словакия выдвинула ультиматум Европейскому союзу. Братислава намерена блокировать 20-й пакет антироссийских санкций до возобновления работы нефтепровода "Дружба", заявил глава словацкого МИД Юрай Бланар.

Как заявил министр, Словакия готова заблокировать принятие предстоящего пакета санкций ЕС против России. Братислава требует гарантий возобновления работы "Дружбы", передает слова Бланара агентство ČTK.

Ранее антироссийские санкции м финансовую помощь в ЕС блокировала Венгрия. Премьер-министр страны Виктор Орбан, чья партия "Фидес" потерпела поражение на недавних парламентских выборах, и премьер-министр Словакии Роберт Фицо – союзники. Фицо заявил в марте, что Словакия готова при необходимости сменить Венгрию.

После прекращения поставок нефти через Украину Братислава объявила чрезвычайное положение в нефтяной сфере. Нефтеперерабатывающий завод Slovnaft в Братиславе выпустил нефть из государственных запасов.