Бледанс высказалась о ребенке от Бероева: "Можно понять..."

В Сети не утихает шумиха вокруг развода Егора Бероева и Ксении Алферовой. На протяжении двух десятков лет они считались одной из самых красивых и гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе. Тем удивительнее было узнать об их расставании.

Однако еще сенсационнее прозвучала новость, что Егор Бероев успел вновь жениться. Избранницей 48-летнего артиста стала 21-летняя балерина Анна Панкратова. Свадьба состоялась в феврале. Знакомые пары уверяют, что Бероев очарован талантом и красотой молодой жены. Более того, молодожены готовятся стать родителями.

Не осталась в стороне актриса Эвелина Бледанс. Для начала она заявила, что каждый имеет право на счастье. "Терпеть даже ради детей не надо, потому что ты живешь свою жизнь. И наверное, Егор тоже захотел пожить свою жизнь", - высказала мнение артистка.

Она отметила, что люди не знают всей подноготной отношений Бероева и Алферовой. Эвелина предположила, что Егор связал судьбу с молодой избранницей в надежде еще раз стать отцом. "Он, наверное, хочет ребенка. Можно понять мужчину. Я никого не осуждаю", - заявила Бледанс Teleprogramma.org.

