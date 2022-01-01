Глава МОК призвала Европу к политическому нейтралитету

Надо уважать автономию спорта и сохранять политический нейтралитет Олимпийских игр. С таким призывом обратилась к лидерам стран Евросоюза президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри.

Ковентри выступила на спортивном форуме ЕС в Пафосе, на Кипре. По словам президента МОК, спортсмены могут вдохновлять мир только при отсутствии политического вмешательства. Спорт должен оставаться нейтральным независимо от национальности атлетов, приводит слова главы комитета ТАСС. Ковентри напомнила о роли спорта в объединении людей и призвала страны ЕС придерживаться признанных принципов.

Международные спортивные организации в конце февраля 2022 года отстранили россиян от турниров по рекомендации МОК. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе. Ковентри заявила, что сроков принятия решения по полноценному допуску россиян пока нет.