Сестра Эмина выдала грязную подноготную больной раком Лерчек: вот что пытаются скрыть от народа

Блогер Лерчек в конце февраля родила сына от танцора Луиса Сквиччиарини. А сразу после родов у нее выявили рак желудка четвертой стадии с метастазами. Сейчас Валерия Чекалина проходит химиотерапию в центре онкологии имени Блохина.

Суд приостановил уголовное дело в отношении блогера и снял домашний арест, чтобы Лерчек могла сосредоточиться на лечении. При этом бывшего мужа Валерии Артема Чекалина признали виновным в незаконных валютных операциях. Он приговорен к 7 годам колонии.

После объявления приговора Чекалину в соцсетях стали призывать смягчить наказание в отношении многодетного отца. Народ считает, что Артем должен остаться на свободе, чтобы воспитывать троих детей Лерчек.

Ко всем, кому стало жалко Чекалиных, эмоционально обратилась Сабина Агаларова. Двоюродная сестра певца и бизнесмена Эмина заявила, что Валерия и ее бывший муж несут заслуженное наказание. Сабина напомнила о грязной подноготной блогера, которую сейчас всеми силами стараются скрыть.

"То есть женщина после первых следственных дел поперлась на телешоу и совратила там женатого Натана — это ок! Дальше методом ЭКО от тренера по танцам с какой-то там попытки попыталась обмануть Вселенную и сделала себе спасительного малыша. Но Бог-то не фраер. Если он подготовил определенные испытания, их надо проходить, а не продолжать обманывать Вселенную!" — заявила Агаларова.

Сабина подчеркнула, что не желает Лерчек и ее близким зла, и искренно надеется, что они справятся с обрушившимися испытаниями. Но также Агаларова уверена, что все должны отвечать за свои действия по закону.

"Наворотили товарищи и отвечают по букве закона. Выплатили всё? Молодцы! Но где написано, что это снимает с них ответственность? Люди, кого защищаем? Того, кто вас обманывал много лет!" — напомнила Сабина.