Молодые ученые из Владивостока совершили прорыв в офтальмологии - восстановили зрительный нерв

Пушистый пациент по кличке Слава хрустит любимой морковкой и даже не подозревает, что операция, которую ему провели, - настоящий прорыв в офтальмологии. Он стал первым живым существом, кому восстановили зрительный нерв.

"Во время операции мы рассекли нерв, затем сшили его и применили наше вещество", - рассказал Артем Ворошилов, студент 5 курса Тихоокеанского государственного медицинского университета.

За этими простыми словами - месяцы подготовки и десятки тренировочных операций. Ведь восстановить поврежденный зрительный нерв врачам ни одной клиники в мире до этого дня не удавалось. Молодые ученые Артем Ворошилов и Глеб Лисица доказали обратное.

"Зрительный нерв - очень сложно расположенная структура. Он расположен в глубине черепа, к нему было необходимо разработать специальный доступ с обходом других нервных структур, при повреждении которых животное погибает. Именно разработка самой системы подхода к зрительному нерву - уже большой прорыв", - объяснил Глеб Федяшев, заведующий кафедрой офтальмологии и оториноларингологии Тихоокеанского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук.

Такие операции, конечно, пытались проводить и до этого. Но уже на начальных стадиях вмешательства животные погибали.

"Наше операционное поле было не больше 2 сантиметров. Это очень маленькое операционное поле, это как ноготь на большом пальце. Большая сложность для хирургии", - отметил Глеб Лисица, молодой ученый.

Ювелирная операция длилась три часа. Ученым удалось не повредить жизненно важные структуры и при этом подобраться к нерву и буквально склеить рассеченные волокна специальным веществом.

"В своем исследовании мы использовали фузоген - это полиэтиленгликоль. Это синтетический водорастворимый полимер. Если простыми словами - он склеивает сам нерв и восстанавливает проводимость по уже имеющимся волокнам. То есть он не строит новую дорогу, а строит мост между волокнами", - уточнил Артем Ворошилов.

Полиэтиленгликоль не дает нарасти на поврежденном нерве соединительной ткани, из-за чего сохраняются нервные импульсы. Вещество уже зарекомендовало себя в других медицинских экспериментах, например, есть положительный результат при лечении травмы спинного мозга. Для зрительного нерва применяется впервые.

"До этого это считалось невозможным восстановить зрительный нерв. Как раз из-за прорастания соединительной ткани, из-за долгого прорастания нервного волокна. Полиэтиленгликоль помогает нам избежать этих проблем и помогает его склеить и восстановить", - добавил Глеб Лисица.

Хорошо видит кролик или нет, студенты узнают с помощью специальных методик. Несколько раз Слава уже был на приеме у офтальмолога. В ближайшее время с помощью специальных датчиков молодые ученые узнают, насколько хорошо проходят импульсы от глаза в мозг.

Прооперированный глаз реагирует на свет, кровоизлияний и атрофии нет. Значит, зрительный нерв функционирует. Да и чувствует себя кролик, судя по аппетиту, хорошо. Но это только начальный этап исследования. Впереди еще годы работы. Ученые предполагают, что при успехе эксперимента через 10 лет подобные операции можно будет проводить и людям. Тогда тысячи пациентов получат шанс восстановить зрение.