В горах Дагестана благополучно завершилась операция по спасению оказавшегося в ловушке синоптика

В горах Дагестана благополучно завершилась операция по спасению синоптика, который оказался в ловушке на самой труднодоступной метеостанции Европы - "Сулак".

После мощного снегопада высота сугробов в окрестностях превысила 3 метра. Мужчина подал сигнал бедствия, накануне его попытались эвакуировать с помощью вертолёта МЧС. Но помешали сильный ветер и плохая видимость. Сегодня утром спасатели предприняли еще одну попытку, которая увенчалась успехом. Метеоролог уже в безопасности.

А в Дахадаевском районе Дагестана ввели режим ЧС в селе Уркарах, оно в буквальном смысле уходит под землю. Дома и приусадебные постройки проваливаются в огромные трещины, которые образовались из-за обильных осадков и оползней. Экстренные службы уже начали эвакуацию жителей.