Власти Грузии ввели бесполетную зону над резиденцией лидера правящей партии

Бесполетную зону ввели власти Грузии над курортным городом Абастумани. Соответствующее постановление приняло правительство. В городе расположена резиденция основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.

Согласно постановлению кабмина, в районе курорта определена специальная зона, в которой ограничивается воздушное движение. Зона охватывает участок, через который проходили несколько международных авиамаршрутов, соединяющих Европу с Азией.

Власти объясняют решение необходимостью обеспечить работу астрофизической обсерватории. Как заявил журналистам генсек правящей партии Каха Каладзе, решение принято по требованию ученых, которые работают в обсерватории и ведут наблюдения. Они обратились к правительству с официальным письмом. Однако грузинские оппозиционные телекомпании считают, что решение может быть связано с расположенной в Абастумани резиденцией олигарха Иванишвили, передает РИА Новости.