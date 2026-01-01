Москвичи смогут принять участие в исторической онлайн‑игре "Наша Победа"

В преддверии 81-й годовщины Великой Победы "Волонтеры Победы" и "Единая Россия" открыли регистрацию на Международную историческую интеллектуальную онлайн-игру "Наша Победа".

Масштабное интеллектуальное соревнование, которое пройдет 5 мая 2026 года, приурочено к Году единства народов России и посвящено неразрывной связи фронта и тыла.

"Наша Победа" пройдет в формате индивидуального зачета. Участникам предстоит ответить на 15 вопросов, разделенных на два блока, продемонстрировав знания, логику и сообразительность.

Принять участие могут все желающие в возрасте от 14 лет, независимо от страны проживания.