Герасимов и Военный комитет ОДКБ решили наращивать потенциал организации

Практические шаги по наращиванию военного потенциала ОДКБ определили участники заседания Военного комитета организации. Оно прошло под председательством начальника Генерального штаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова.

Участники заседания обсудили военно-политическую обстановку в регионах коллективной безопасности ОДКБ. Определены практические шаги по наращиванию военного потенциала организации, сообщили в Минобороны России.

Герасимов, подводя итоги заседания, подчеркнул, что основной упор будет сделан на совершенствовании коллективной противовоздушной обороны. Также внимание уделят обучению военных кадров ОДКБ и организации совместных учений, которые в этом году пройдут на территории Белоруссии, Казахстана и России.