Егор Бероев вывел в свет жену-внучку без штанов и взбесил народ: "Тьфу, срамота!"

Егор Бероев в феврале женился во второй раз. После развода с Ксенией Алферовой 48-летний актер обрел счастье с 21-летней балериной Анной Панкратовой.

Знакомые пары уверяют, что разница в возрасте в 27 лет молодоженов ничуть не смущает. Бероев очарован талантом и красотой молодой жены. Более того, супруги якобы готовятся стать родителями.

Актер на слухи не реагирует, но и не скрывает связь с Анной. На днях Бероев увез молодую возлюбленную в Японию, где прошла премьера его фильма "Кукла". В картине Панкратова сыграла главную роль. На показ фильма Егор и Анна пришли вместе. Супруги не стали наряжаться и появились на мероприятии в повседневной одежде, за что подверглись жесткой критике в социальных сетях.

Пользователи Сети сочли, что 48-летний Бероев выглядел уставшим и помятым, а джинсовое платье его избранницы назвали неуместным для светского выхода. Также многих шокирует разница в возрасте супругов.

"Дед с приемной внучкой"; "С Ксенией одевался лучше, почему-то вид у него сейчас какой-то мятый и непростиранный... Балеринка… странно, такая крепенькая. Хорошенькая, но на дюжину — двенадцать"; "О, времена! О, нравы! Что ж она так не уважительно по отношению к японцам? Что за внешний вид? Тьфу, срамота!"; "На брюки или юбку денег не хватает", — обсуждают в соцсетях россияне.

Отметим, что показ фильма прошел 11 апреля, и, по словам самого артиста, японская публика тепло приняла картину. Особенно зрители оценили эмоциональную игру Анны Панкратовой.