Берлин – сообщник Киева по "могилизации" украинцев. Новые договоренности главы киевского режима с ФРГ оценили в министерстве иностранных дел России.

Владимир Зеленский ранее утверждал, что Украина и Германия подписали десять соглашений - в том числе о поставках систем противовоздушной обороны. Как заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, тем самым Берлин проявил "смертельную щедрость". Это вызвало нескрываемый восторг Зеленского, который назвал ФРГ главным партнером Украины в обороне.

Захарова подчеркнула, что Зеленский целенаправленно превращает Украину в военный инструмент против России. Народ Украины - обслуживающий персонал для ВСУ. Ради реализации бандеровской концепции "войны до последнего украинца" он готов бросать в окопы даже детей.