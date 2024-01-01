Губернатор Белгородской области ушел в отпуск на две недели

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в соцсетях, что "уходит в отпуск на 2 недели".

"Последний раз в таком отпуске был, если не ошибаюсь, в 2024 году", - добавил он.

Исполнять обязанности губернатора в этот период будет руководитель администрации главы региона Александр Лоренц.

Источники "Ведомостей" ранее сообщали, что Гладков может перейти на работу в Минэкономразвития, а Белгородскую область в этом случае возглавит замгубернатора Иркутской области, генерал-майор Александр Шуваев.