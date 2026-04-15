86-летний Эммануил Виторган откровенно о судьбе маленьких дочек: "Понимаю, что Клару и Этель застану лишь в их детском возрасте"

Эммануил Виторган в 2003 году женился на Ирине Млодик. Супруга подарила актеру двух дочерей Этель и Клару. Пожилые родители души не чают в наследницах.

Сестрички Этель и Клара, как отмечают поклонники Виторгана, хорошенькие, словно куколки — кудрявые волосы, пухленькие щечки и большие выразительные глазки девочек никого не оставят равнодушными. А 86-летний актер и его 63-летняя жена не скрывают, что благодаря дочкам у них началась вторая молодость.

Эммануил Гедеонович все свободное время старается посвящать девочкам, артист даже берет их с собой на работу. А иногда Этель и Клара с папой и мамой выходят на сцену "Виторган-клуба". Девочки растут артистичными и уже занимаются в "Непоседах".

"Они обе у нас – девочки музыкальные. Но, наверное, Кларочка поет чуть чище", — поделилась Ирина Млодик.

Дочери Виторгана также ходят в школу. "Учатся они тоже хорошо, им нравится ходить в школу. Но мы их просим быть внимательными к тому, как они себя ведут, как общаются, и помнить, что к ним всегда будет особое внимание со стороны окружающих", — отметил Виторган.

Эммануил Гедеонович обожает дочек, но с грустью признает, что не сможет отвести их к алтарю и увидеть их детей.