Один полицейский погиб, трое ранены при задержании преступника в Оренбургской области, передает ТАСС со ссылкой на УМВД.

Злоумышленник, открывший огонь по полицейским, скрылся, ведется его розыск.

Трое полицейских, пострадавших при стрельбе, находятся в стабильно тяжелом состоянии, сообщил Минздрав. На месте происшествия работают четыре бригады скорой помощи.

Подозреваемый может быть вооружен автоматическим огнестрельным оружием, добавили в УМВД. Также отмечается, что он передвигался на грузовом автомобиле.