Совбез напомнил Финляндии о праве России на самооборону

Россия может применить статью устава ООН о праве на самооборону. Повод – участившиеся случаи пролета украинских беспилотников через Финляндию и страны Прибалтики, заявил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу.

Шойгу подчеркнул, что названные страны, скорее всего, сознательно предоставляют свое воздушное пространство для пролета украинских беспилотников - то есть являются открытыми соучастниками агрессии против России. В результате ударов дронов ВСУ страдают мирные люди, наносится значительный ущерб гражданской инфраструктуре.

Секретарь Совбеза напомнил, что в случае, если речь идет не о неэффективных действиях ПВО Финляндии и стран Прибалтики, а о сознательной помощи Киеву, согласно международному праву вступает в силу 51 статья Устава ООН. В ней сказано о неотъемлемом праве государств на самооборону в случае вооруженного нападения – и Россия этим правом воспользуется.