ПВО сбила днем 16 апреля 48 дронов ВСУ над российскими регионами

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. Дежурные средства ПВО сбили 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в военном ведомстве, в период с 08.00 до 17.00 мск беспилотники перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей. Несколько дронов ВСУ сбито также над акваторией Черного моря.

Ранее в Минобороны сообщили об атаке ВСУ в ночь на 16 апреля. По данным ведомства, силы ПВО сбили над территорией России 207 вражеских беспилотников. В результате удара украинских дронов по жилым домам в Туапсе погибли двое детей.