У выглядящего как ребенок комика Элдоса Алмазова выявили агрессивную форму рака

У комика Элдоса Алмазова выявили серьезное заболевание. По словам юмориста, врачи нашли у него остеосаркому — агрессивную злокачественную опухоль, которая развивается из костной ткани.

Алмазову срочно требуется операция, но денег на лечение у комика нет. Элдос записал обращение, в котором просит всех неравнодушных о помощи.

"Сегодня мне поставили диагноз остеосаркома, нужно срочно делать, химиотерапию, биопсию и операцию на левую ногу, все это очень дорого стоит, у кого есть возможность помочь буду очень благодарен", — рассказал артист.

По словам Алмазова, последние два месяца у него болела нога, но сначала комик не придавал этому внимания, списывая на усталость и стресс. Элдос даже устроил себе мини-отпуск, надеясь успокоить нервы и прийти в норму. Но боль никуда не ушла. Тогда артист обратился за помощью к медикам.

"Надеялся, что пройдет само… в итоге не прошло, советовали мазать мазь и пить таблетки. Попил и вроде перестало болеть, а потом вообще стало больно ходить, поэтому и решил провериться. Только узнал об этом, когда обратился к врачу", — поделился 28-летний юморист.