С миру по нитке Зеленскому в карман - свыше пяти миллиардов евро. Политические гастроли продолжают приносить деньги. По итогам состоявшейся в Берлине сходки "Рамштайн" Германия выделяет 4 миллиарда долларов на ПВО для Украины и еще 600 миллионов на дроны. На 650 миллионов евро опустела казна Норвегии. Нидерланды выделили более 200 миллионов евро на закупку беспилотников для боевиков режима. Но в королевство Зеленский приехал не только за деньгами. Удовлетворить еще одну из своих зависимостей - жажду славы.

В нидерландском Мидделбурге главарю режима вручили награду, учрежденную в честь четырех свобод: вероисповедания, слова, свободы от нужды и от страха. Тому самому человеку, который дал отмашку людоловам охотиться на мужчин, усилил гонения на каноническую церковь, окончательно ликвидировал все оппозиционные СМИ и загнал половину страны в нищету. Медаль Зеленскому выгядит как изощренное издевательство над гражданами Украины. Тот, кто сотнями тысяч отправляет их на убой, призывая к минуте молчания по погибшим, даже не смог выдавить слезу.

После завершения совместной пресс-конференции киевского попрошайки и премьер-министра Нидерландов неожиданно матом выругался переводчик Зеленского. Возможно, эмоционально переутомился. Менее чем за сутки украинская делегация побывала в трех странах и в каждой - несколько длительных монологов главаря. С официального канала Зеленского этот эпизод оперативно удалили.

Сам же Зеленский, кажется, запутался в сценарии. То давит на жалость, чтобы больше подавали, то играет в героя по найму. На деньги Запада готов, кажется, спасти весь мир. Навязчиво предлагает непрошенную помощь в разблокировке Ормузского пролива. Сам не может обеспечить оборону украинской столицы, но рекламирует услуги по защите Старого Света. Взамен требует членства в ЕС. Осталось только уговорить все государства ЕС проголосовать за пополнение европейской семьи бедным, но жадным родственником. Те, кто на словах громче всех дружит с киевским режимом против России, на деле захлопывают перед носом дверь.

"У Европейской комиссии появилась мысль ускоренного членства. Этого не будет. Украина должна выполнить все необходимые для членства в ЕС условия - так же, как их выполняли мы", - заявил Радослав Сикорский, министр иностранных дел Польши.

Ранее аналогичным заявлением отметились и власти Германии. Пока они готовы лишь финансировать Украину и накачивать оружием больше других европейцев. Как минимум 3 из 27 опубликованных российским Минобороны адресов заводов по изготовлению дронов для ВСУ находятся в Германии. А значит, являются законными военными целями. Во вторник Берлин и Киев подняли отношения до уровня стратегического партнерства. Канцлер Мерц считает, это приближает победу. Вопрос - чью.

Издание Berliner Zeitung указывает на двойные стандарты старушки Европы. Одной рукой она бряцает оружием под носом у Москвы и готовит очередной пакет санкций. Другой рекордными объемами скупает российский газ: "Самый крупный покупатель - Испания. В марте импорт СПГ из России в эту страну вырос на 124% по сравнению с прошлым месяцем и достиг примерно 355 миллионов евро. ЕС в целом главный потребитель российского СПГ. В последнее время примерно 49% поставок приходилось на Европу, что примерно в два раза больше, чем для Китая".

На фоне охватывающего мир энергокризиса все понимают: запасаться нужно впрок и надолго. И только террористический режим продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре и средствам транспортировки углеводородов. Причем зачастую под удар попадает имущество третьих стран. Сегодня стало известно: украинские БПЛА атаковали нефтяной танкер в российских водах. Судно шло под флагом Либерии. Капитан - гражданин Турции - получил ранения.