Стартовал 48-й Московский международный кинофестиваль: самые интересные премьеры

48-й Московский международный кинофестиваль стартовал - и у него солидная география. Фильмы из 43-х стран. Десятки мировых премьер. И традиционный звездный дождь на красной дорожке. Эффектнее всего смотрятся черные и белые наряды - этот секрет звезды разгадали давно. Черное и белое - это так символично для кино.

На участие в Московском кинофестивале - традиционно сотни заявок. За статуэтку Святого Георгия в основном конкурсе будут бороться 13 фильмов. "Страсть' из Индии, "Падение' из Китая. Две российских картины - "Отец" Павла Иванова и "Выготский" Андрея Бильжо об известнейшем ученом-психоаналитике. На исходе жизни он сам берет сеансы у ученицы Фрейда и Юнга. они обсуждают воспитание нового человека эпохи.

"Игра в гуся" - совместный фильм Мексики и Аргентины. О молодой монахине, которая должна спасти свою обитель от предстоящего закрытия. Будут и сельские пейзажи Испании в фильме "Корова" - это тоже история спасения. Чтобы сохранить семейную ферму, ее владелица готова на все. Будет и возможность прогуляться по Риму в компании с актрисой Анной Маньяни. В 1956-м она ждала новостей о вручении ей Оскара и ночь накануне провела на римских улицах. На этот раз в основном конкурсе сразу две картины из Италии. История режиссеров Алессандро де Амбрози и Санта де Сантеса о журналисте Леонардо - специалисте по некрологам, который окажется в компании ярких и эксцентричных призраков. Дебют в большом кино корейского режиссера Чо Хон Со с фильмом "Зимний свет" тоже произвел большое впечатление на отборочную комиссию фестиваля.

"Я с большим трепетом отношусь к российской культуре. В своем фильме я показал то, что было со мной, что я чувствовал. Эти события, переживания понятны живущим в Корее. Но я очень волнуюсь - как будут воспринимать это иностранцы", - говорит постановщик.

Председатель жюри основного конкурса - режиссер из Шри-Ланки Прасанна Витанаге. А из российских кинематографистов - актриса Дарья Екамасова.

"Буду судить от сердца. Я считаю, что вообще не имею права говорить, хорошо это или плохо, я могу только сказать, понравилось мне или нет, я имею право только на это", - отметила она.

Фильм-открытие фестиваля на этот раз посвящен людям на войне. "Ангелы Ладоги" режиссера Александра Котта о том, как в 1941 году во время блокады Ленинграда отряд спортсменов-буеристов спасал воспитанников детдома с помощью необычных яхт на коньках. По хрупкому льду. Актерам пришлось научиться многому. В первую очередь - пройти мастер-классы по яхтенному спорту, а потом уже управлять буерами.

В программе фестиваля - абсолютно все жанры. Триллеры, драмы, боевики, фантастика, документальное кино и релизы новейших сериалов. Закроется фестиваль 23 апреля фильмом "Берлинский герой". Но впереди еще - целая неделя кино.