Ряду российских регионов спишут две трети задолженности по бюджетным кредитам

16-ти российским регионам спишут две трети задолженности по бюджетным кредитам на 31 миллиард рублей. Об этом на заседании правительства заявил его председатель Михаил Мишустин.

По его слова, субъекты успешно реализуют инфраструктурные проекты, привлекая в том числе частных инвесторов. Существенную часть средств регионы направили на выполнение мастер-планов городов, совершенствование жилищно-коммунального хозяйства и обновление общественного транспорта. Списание долгов позволит направить значительные ресурсы на поддержание местных экономик и повышение благосостояния граждан.

Еще одна важная тема - реализация программы социально-экономического развития новых регионов.