Ливан и Израиль договорились о перемирии, заявил Трамп

Ливан и Израиль договорились о перемирии, заявил Дональд Трамп.

По словам президента США, с 16 апреля в 17:00 по американскому восточному времени (17 апреля в 01:00 мск) между странами начнется официальное прекращение огня. Продлится оно 10 дней.

Ранее Дмитрий Песков отметил, что конфликт на Ближнем Востоке не имеет отношения к России, это "не ее война". Представитель Кремля подчеркнул, что Москва не является частью этих военных действий, при этом Владимир Путин находится в постоянном контакте с лидерами Ирана, других стран Персидского залива, а также Израиля.

Трамп спешит, Иран отвечает: непредсказуемая ситуация сложилась на Ближнем Востоке - смотрите репортаж "ТВ Центра".