Следком выясняет причины массового отравления в детсаду в Подмосковье

Уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудил Следственный комитет. Поводом стало отравление 27 детей в одном из детских садов подмосковного Одинцова.

Как отмечается в сообщении пресс-службы ГСУ СК по Московской области, 9 апреля за медицинской помощью в больницу обратились воспитанники детсада с симптомами кишечной инфекции. В прокуратуре Московской области, в свою очередь, уточнили, что всего с 9 по 16 апреля за медпомощью обратились 42 ребенка и 2 сотрудника учреждения.

По последним данным, семеро детей после осмотра госпитализированы. Одинцовская городская прокуратура устанавливает все обстоятельства происшествия. Будет дана оценка действиям лиц, ответственных за организацию питания. Эксперты Роспотребнадзора отбирают пробы для исследований.