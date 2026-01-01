Арестован замгендиректора МХАТа имени Горького Артур Гезеров

Артура Гезерова, замгендиректора МХАТ им. Горького, арестовали по обвинению в растрате. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

"Басманный районный суд города Москвы 16 апреля 2026 года избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гезерова Артура Гезеровича до 8 июня 2026 года", — говорится в сообщении.

Гезеров проходит фигурантом по тому же уголовному делу, что и бывший директор МХАТа Владимир Кехман. 29 сентября прошлого года Кехмана сняли с занимаемой должности. Он обвиняется в растрате, присвоении денег, предназначенных на реконструкцию сцены, а также получении взятки в виде Mercedes стоимостью более 20 миллионов рублей. Летом 2025 года в доме экс-директора МХАТа им. Горького прошли обыски.

Отметим, что недавно в театре произошли кадровые перестановки — новым художественным руководителем был назначен Сергей Безруков.