ВС России нанесли удар по аэродрому Долгинцево в Кировоградской области Украины. Уничтожены американские и французские истребители F-16 и Mirage, сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

По словам Лебедева, в результате прилета по аэродрому несколько самолетов F-16 и Mirage — в хлам. Он уточнил, что ударом также были ликвидированы иностранные пилоты.

Также, по данным подпольщика, в том же районе Украины поражен аэродром в городе Александрии. Там базировались более десяти вертолетов, почти все — европейского образца. В результате атаки уничтожено шесть летчиков ВСУ. Сведения о потерях среди зарубежных инструкторов были сразу же засекречены.