Минобороны назвало имена новых героев СВО

Новые примеры мужества российских военнослужащих в ходе спецоперации. Младший лейтенант Ильшат Валиев во время штурма вражеских позиций - под плотным огнём и атаками беспилотников - грамотно руководил действиями наших бойцов, которые захватили опорный пункт. Благодаря его решительным действиям также был уничтожен расчет беспилотных летательных аппаратов и живая сила ВСУ.

Ефрейтор Роман Седов помог ликвидировать склад ВСУ с боеприпасами. Во время разведки Роман, находясь под вражеским обстрелом, обнаружил замаскированный объект, произвёл расчёты для поражения цели и передал данные нашим артиллеристам, которые уничтожили склад.