Появились кадры с Добропольского направления в зоне СВО

Вооруженные силы России в ответ на атаки по нашим гражданским объектам нанесли серию высокоточных ударов по военным целям на Украине. Взрывы прогремели в Чернигове и Харькове. Сокрушительное поражение ВСУ наносят и наши бойцы в зоне спецоперации.

Мощные удары по врагу наносят расчеты войск беспилотных систем. Это кадры с Добропольского направления - ударные дроны атакуют опорники неприятеля на линии боевого соприкосновения, обеспечивая тактическое преимущество нашим штурмовикам.

А вот так работают дроны-перехватчики. Операторы БПЛА берут неприятельские коптеры на сопровождение и ликвидируют их прямо в воздухе. На земле надежное огневое прикрытие передовым группам обеспечивает артиллерия. Залповый огонь "Урагана" накрывает сразу большие площади на дистанции в несколько десятков километров.

Серьезный урон противнику на Харьковском участке фронта наносят расчеты самоходных артиллерийских установок "Пион". Мощность этого орудия полностью разрушает укрепленные позиции боевиков.