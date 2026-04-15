С Голубкиной перед смертью происходило страшное: заговорила близкая подруга

Звезда "Гусарской баллады" умерла 22 марта 2025 года в 85 лет после долгой борьбы с раком крови. Похоронили Ларису Голубкина на Троекуровском кладбище, так решила ее дочь, хотя сама актриса хотела упокоиться на Ваганьковском.

Траурная панихида изначально планировалась в Театре Армии, где вдова Андрея Миронова проработала 60 лет. Но и тут вмешались близкие. По решению родных Ларису Ивановну отпели в московском храме Святителя Николая Чудотворца на Трех Горах.

Подробности смерти Голубкиной спустя год раскрыла ее близкая подруга Кира Прошутинская. Отрывки из дневника телеведущей опубликовал "Московский комсомолец". "Сегодня умерла Лариса Голубкина. 9 марта, в ее юбилей, я разговаривала с Леной, горничной из пансионата "Сосны". …В последние месяцы Лара то узнавала ее, когда она приезжала к ней в больницу, то не узнавала, но в тот юбилейный день ей вдруг стало лучше, она узнала Лену и даже шутила. Лена сказала ей: "Л.И., у вас юбилей!". Лариса: "Ну да, мне сто лет"", — пишет Прошутинская.

По словам телеведущей, дочь Мария к Ларисе Ивановне не приезжала, даже в день рождения артистки она не появилась. Рядом с Голубкиной были только работники пансионата, они молились, чтобы муки актрисы закончились, ведь перед смертью со звездой советского кино происходило страшное.

"В конце нашего разговора Лена сказала: "К.А., хоть бы Господь забрал ее! Ведь такие муки она терпит! Не спит, кричит от боли все время! На себя не похожа, совсем худенькая стала", — раскрыла подробности последних дней Голубкиной в своем дневнике Прошутинская.