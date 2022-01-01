Трамп продлил на год запрет российским судам заходить в порты США

Запрет на заход российских судов в американские порты продлен на год. Как сказано в Федеральном реестре США, политика и действия правительства Российской Федерации "продолжают создавать чрезвычайную ситуацию". Решение принял американский президент Дональд Трамп.

Санкции ввел предыдущий президент США Джо Байден. Уточнялось, что связанными с Россией считаются суда, которые ходят под российским флагом. Владельцем их является правительство Российской Федерации или российская компания, гражданин или постоянный резидент РФ. Также в списке те суда, которые эксплуатируются Россией.

Рестрикции были введены администрацией США в апреле 2022 года. Утверждается, что Россия создает угрозу посредством нарушения отношений США с другими странами. Теперь принято решение продлить запрет на один дополнительный год, передает ТАСС.