Один звонок и жизнь сломана: вскрылись ужасающие данные о Пугачевой

После отъезда Аллы Пугачевой из России вскрылись неприятные факты из ее биографии. Заговорили артисты, судьбы которых разрушила Примадонна.

Еще в молодости Пугачева начала помогать юным певцам подняться на вершину. Так, благодаря Алле Борисовне вся Россия узнала об Алсу, Филиппе Киркорове, Сергее Звереве и, конечно, Максиме Галкине (признан иноагентом в России). Артисты до сих благодарны исполнительнице хита "Позови меня с собой" за помощь в становлении звездами.

Но были и те, кто не нравился Примадонне. С ними артистка не церемонилась. Она могла с легкостью перекрыть дорогу любому, просто сделав один звонок. Этим Пугачева сломала жизнь не одному музыканту.

"Я знаю целый ряд исполнительниц, которых услышала Алла Борисовна, и их не стало слышно. Кто-то скажет, что это миф. Нет! Почему? Алла имеет очень весомое мнение", – рассказала Наталия Гулькина в интервью Елене Ханге.

Экс-солистка поп-группы "Мираж" также заявила, что в шоу-бизнесе до сих пор творится беспредел. Славу можно купить за деньги, а действительно талантливые люди не могут пробиться, потому что у них нет на это финансов.

Гулькина убеждена, что такая несправедливость происходит везде. С мешками денег можно стать успешным и на конкурсах, и на телевидении, и на радио.