Слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о прекращении поставок вооружения Украине сильно расстроили главу киевского режима. Владимир Зеленский надеется, что Вашингтон не прекратит оказание помощи Киеву.

Это очень важно для Украины, заявил Зеленский. Он надеется, что США не оставят эту войну, пишет "Новости.Live".

Украинский лидер утверждает, что американская поддержка якобы важна не только для Украины, но и для США. Киев, якобы, позволяет им поддерживать связи с Европой. Жалобы Зеленского последовали за заявлениями вице-президента США Джей Ди Вэнса. Он заявил, что прекращение прямых поставок оружия Украине стало одним из главных достижений администрации президента США Дональда Трампа.