Принц Гарри вышел к людям и сделал полное боли заявление

Принц Гарри выступил с эмоциональным заявлением во время тура по Австралии. Сын Карла III признался, что в разные периоды своей жизни чувствовал себя "потерянным, преданным и совершенно беспомощным".

Личными размышлениями принц поделился выступая на саммите в Мельбурне. Гарри рассуждал о горе и давлении, которое заставляет делать вид, что все в порядке, чтобы не подвести других. По словам герцога Сассекского, после смерти матери, принцессы Дианы, он хотел отказаться от своей королевской роли. Тогда Гарри было всего 12 лет.

"Я не хочу эту работу. Я не хочу эту роль — куда бы это ни вело, мне это не нравится", — поделился принц и добавил, что считал, будто эта система "убила его мать", и долгое время старался не думать о произошедшем.

Младший сын короля сказал участникам конференции, что, получив приглашение выступить, он не был уверен, ожидают ли от него выступления как от человека, у которого "все под контролем", или наоборот — как от того, кто, несмотря на внешнее впечатление, на самом деле не справляется. Однако он отметил, что, хотя его жизненный опыт может быть необычным, сами чувства, которые он испытывает, знакомы многим людям.

Переживание утраты, по словам Гарри, в любом возрасте дезориентирует, а в детстве, когда ты находишься под постоянным вниманием прессы, это становится особенно тяжелым испытанием. Принц подчеркнул, что подавление горя не заставляет боль исчезнуть, и признался, что такие переживания могут сломать человека.

"В моей жизни было много моментов, когда я чувствовал себя подавленным, потерянным и беспомощным, а давление — как внешнее, так и внутреннее — казалось постоянным. Но мне приходилось продолжать выполнять свои обязанности и делать вид, что все в порядке, чтобы никого не разочаровать", — отметил сын Карла III.