Трамп назвал срок заключения сделки с Ираном

США и Иран смогут заключить сделку до истечения срока перемирия. Так считает американский президент Дональд Трамп.

Беседуя с журналистами на Южной лужайке Белого дома, Трамп заявил, что все идет очень хорошо. Может быть, сделку удастся заключить и раньше, а срок перемирия не нужно будет продлевать.

Ранее американский лидер назвал обязательное условие для заключения сделки: отказ Ирана от собственного ядерного оружия. Тегеран, в свою очередь, настаивает на своем праве продолжать обогащать уран. Иранская сторона подчеркивает, что не стремится обладать ядерным вооружением, передает РИА Новости.