Бельгия объявила об очередном пакете военной помощи Украине. Как сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, Киев получит 1,1 миллиарда евро.

По словам Рютте, на заседании контактной группы по Украине многие союзники сделали свои вклады в помощь Киеву. При этом канцлер Германии Фридрих Мерц ранее заявил, что у Украины есть собственные дальнобойные ракеты, поэтому Taurus от Германии ей не нужны.

Политика Мерца подверглась резкой критике со стороны немецкой оппозиции. Депутаты бундестага от правой партии "Альтернатива для Германии" заявили, что канцлер все глубже втягивает страну в конфликт на Украине попытками расширить партнерство с Киевом и выделить ему кредиты, передает РИА Новости.