Анна Калашникова разболтала тайну Джигана и Самойловой: вот что на самом деле произошло во время развода

Савеловский суд Москвы 1 апреля официально оформил развод одной из самых известных пар отечественного шоу-бизнеса рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой. Процесс активно обсуждался в Сети, а Оксана даже запустила реалити-шоу о своей семье.

Из-за такой шумихи мало кто верил, что знаменитости на самом деле разведутся. Даже сваха Роза Сябитова заявила, что бывшие супруги сделали из краха брака перфоманс.

Слова Сябитовой задели Анну Калашникову. В беседе с журналистами VOICE она не сдержалась и выболтала тайну Джигана и Самойловой.

"Я знаю из достоверных источников, что Джиган даже в больнице лежал, переживал очень сильно. Я сейчас раскрываю очень глубокие тайны. На самом деле их развод – это правда", — заявила модель.

Анна призналась, что расспрашивала общих друзей, надеясь услышать в ответ, что развод – это шоу, но нет. Более того, Калашникова узнала подробности, которые бывшие супруги тщательно скрывали.

"Джиган неделю назад лежал под капельницами. А у Оксаны другие планы по жизни. Она пишет, что "собирает себя по кусочкам", но я считаю, что она уже давно себя собрала, это был осознанный шаг", — отметила Анна.

Также Калашникова поделилась своим мнением о причинах развода. Она уверена, что главную роль в крахе брака сыграли подруги Самойловой, которые якобы уговаривали ее подать на развод, припоминая измены Джигана.