Прекращение огня в Ливане вступило в силу 17 апреля, передает израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ". Оно продлится десять дней.

"После нескольких часов непрерывных обстрелов севера Израиля временное прекращение огня в Ливане официально вступило в силу", — сказали по радиостанции.

Тем временем МИД Ирана заявил, что это было одним из условий перемирия между Тегераном и Вашингтоном. В исламской республике поддерживают прекращения огня в Ливане.

Однако Израиль продолжил атаковать юг Ливана. Ливанское Национальное информационное агентство сообщает об атаках БПЛА в регионе Западное Бекаа. Израиль также обстреливает с помощью пулеметов города Хиам и Дбейбин.

Вчера президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Ливан договорились прекратить огонь. По его словам, он провел телефонные разговоры с президентом Джозефом Ауном и премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Они согласились, что десятидневное прекращение огня вступит в силу 17 апреля.