Четыре человека пострадали из-за обрушения платформы во Владивостоке

Четыре человека пострадали из-за обрушения платформы на станции Луговая во Владивостоке. Об этом сообщили 17 апреля в пресс-службе Дальневосточной железной дороги.

"Всем пассажирам сотрудники поездной бригады оперативно предложили помощь и собрали контактные данные для оформления необходимых документов. На движение поездов происшествие не повлияло", — говорится в сообщении.

Сейчас на станции ведутся восстановительные работы. Сотрудники железной дороги обеспечили безопасную посадку и высадку пассажиров.